Поліція Києва розшукує 9-річного хлопчика (фото)

Малолітній пішов з дому та наразі його місцезнаходження невідоме. На пошуки направлено особовий склад Святошинського управління поліції. Просимо громадян допомогти у пошуках дитини.

Сьогодні, 22 червня, до Святошинського управління поліції звернулася місцева мешканка із заявою про зникнення дитини. Жінка повідомила, що вчора хлопчик пішов з місця проживання та до теперішнього часу не повернувся і на зв’язок не виходив.

На пошуки негайно направлено особовий склад Святошинського управління поліції, а також зорієнтовано усі підрозділи столичної поліції та інших регіонів.

Розшукується: Сєров Микола Юрійович, 14.09.2012 року народження. Русяве волосся, сині очі, зріст близько 129 см. Був одягнений у спортивні штани синього кольору, футболку сірого кольору та взутий у тапки з дизайном панди.

Правоохоронці звертаються до громадян, хто володіє інформацією про місцезнаходження хлопчика або будь-якою іншою інформацією, яка сприятиме встановленню його місцезнаходження, повідомити її у поліцію за номерами: (093) 860 90 58, (063) 587 71 44, (044) 424 05 43 або 102.

Відділ комунікації поліції Києва