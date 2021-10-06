Поліція Київщини розшукує трьох школярів (фото)

Поліція розшукує Польського Дмитра 2009 р.н., Штикова Максима 2009 р.н., та Мостіпана Дмитра 2008 р.н.

6 жовтня близько 17 години до поліції Кагарлика надійшло повідомлення від директора школи про те, що троє учнів близько 11 години ранку самовільно залишили навчальний заклад, не повідомивши нікому про можливе місцезнаходження.

Поліція встановила, що 3 дні тому учні домовлялись про втечу до лісу. З’ясували також, що після втечі зі школи діти зайшли до оселі одного із товаришів, перевдягнулись у брудний одяг, взяли ліхтарики та вирушили у невідомому напрямку.

На даний час поліція Київщини проводить активні розшукові заходи для встановлення місцезнаходження дітей.

На розшук неповнолітніх залучено особовий склад Обухівського районного управління поліції, Миронівського відділу, а також Кагарлицького та Богуславського відділень поліції, оперативників карного розшуку, працівників ювенальної превенції, кінологів поліції Київщини. На розшук школярів оперативно залучено понад 40 працівників полку поліції особливого призначення та співробітників управління корпусу оперативно-раптової дії. Крім того, розміщено орієнтування в соціальних мережах, залучено громадськість та мисливців з тепловізорами.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця перебування дітей просимо повідомити на спецлінію 102 або до Кагарлицького відділення поліції Обухівського РУП.

Відділ комунікації поліції Київської області