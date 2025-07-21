Поліція Києва спростовує інформацію, щодо мародерства на столичній Лукʼянівці, яка поширюється в ЗМІ

Сьогодні низкою телеграм-каналів, а також рядом медіа поширилась інформація про те, що невідомі пограбували магазин, понівечений внаслідок нічного ворожого обстрілу.

Повідомляємо, що вказаний факт не відповідає дійсності.

Під час спілкування із правоохоронцями працівник крамниці факт крадіжки заперечив, вся наявна техніка знаходилась на місці. Коли продавець прибув рано вранці до магазину, поруч вже перебували співробітники Шевченківського управління поліції, які забезпечували охорону території. Тож власник приміщення звернувся до поліції із заявою щодо пошкодження мафу.

Наполегливо просимо представників громадськості та медіа пересвідчуватись у достовірності інформації до її розповсюдження.

Відділ комунікації поліції Києва