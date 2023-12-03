Поліція не підтвердила інформацію про побиття Дубінського у СІЗО

Правоохоронні органи перевірили інформацію про побиття Олександра Дубінського у СІЗО та заявили, що факт не підтвердився.

У поліції зазначили, що отримали повідомлення від адвоката Дубінського про те, що депутату протягом 2 діб під час перебування у слідчому ізоляторі наносили тілесні ушкодження.

“Слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для зʼясування обставин події. За результатами перевірки, судово-медичного дослідження інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилась”, – йдеться у дописі.

Варто зауважити, що 2 грудня, адвокати депутата заявили, що вночі невідомі особи побили Дубінського. Медики нібито констатували множинні гематоми та підозру на перелом ребра. // Букви