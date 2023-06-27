Поліція Одещини розшукує 10-літню дівчинку (фото)

Білгород-Дністровським районним відділом поліції ГУНП в Одеській області встановлюється місцезнаходження 10-річної Гайдаржи Анастасії, яка 27 червня близько 8 години вечора пішла гуляти на вулиці поблизу дому та досі не повернулась.

Прикмети: зріст 143 см, худорлявої статури, світле русяве волосся середньої довжини, карі очі.

Була одягнена: коричнева футболка з малюнком у вигляді великої жовтої квітки, жовті шорти.

Особливі прикмети: великі родимі плями на правій руці та спині, при собі мала світло-рожевий рюкзак.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини, просимо повідомити до Білгород-Дністровського РВП за номерами телефонів (04849) 2 8361, 0730910877 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області