Поліція Одещини розшукує 12-річну дівчинку (фото)

Відділенням поліції № 1 Роздільнянського районного відділу поліції встановлюється місцезнаходження 12-річної мешканки села Новопетрівка Голомоз Юлії, яка 19-го серпня пішла з дому і до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: зріст 150-155 см, середньої статури, темне волосся, карі очі.

Була одягнена: у блакитну футболку, темно-сині шорти, рожеве гумове взуття.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номером телефону (048) 779-44-96, або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області