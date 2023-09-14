Поліція Одещини розшукує 14-річну дівчину (фото)

Відділенням поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області встановлюється місце знаходження 14-річної Головченко Вікторії, яка сьогодні, 14 вересня, вранці пішла з дому і досі не повернулася.

Прикмети: зріст 165-170 см, худорлявої статури, каштанове волосся середньої довжини, карі очі.

Була одягнена: у червону майку, темно-сині штани, чорні кросівки.

Особливі прикмети: кульгає на праву ногу.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номерами телефонів (04848) 2-14-75, (048) 779-45-52 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області