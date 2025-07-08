Поліція Одещини розшукує трьох дітей (фото)
Білгород-Дністровським районним відділом поліції ГУНП в Одеській області розшукується 10-річна Холод Іванка, яка сьогодні, 8 липня, близько 13-ї години у селі Кароліно-Бугаз на пляжі відійшла від батьків і зникла.
Прикмети: зріст 140 см, худорлявої статури, довге та світле волосся, заплетене у чотири косички, сірі очі.
Була вдягнена у плавки бежевого кольору.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчинки, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номерами телефонів (04849) 6-32-16, (097) 313-72-84 або на спецлінію 102.
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Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 12-річного Данила Приходченка та 16-річної Єви Таценко, які сьогодні, 8 липня, втекли з дитячого закладу в Київському районі Одеси.
Прикмети Данила Приходченка: зріст 133 см, худорлявої статури, очі карі, волосся середньої довжини, пофарбоване в жовтий колір.
Був одягнений в блакитні джинси та жовту футболку.
Прикмети Єви Таценко: зріст 163 см, середньої статури, волосся середньої довжини,пофарбоване в червоно-рожевий колір.
Особливі прикмети: носить окуляри для зору.
Була одягнена в зелені джинси, чорну футболку і чорну кепку.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дітей, просимо повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію 102.
ГУ Національної поліції в Одеській областіTweet