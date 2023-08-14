В результате трагического ДТП в Армении погибли 11 человек

По факту трагического ДТП на автодороге Гюмри-Ладжик в Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 342 УК Армении (нарушение правил дорожного движения – ред.).

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе СК, в результате ДТП на месте погибли 10 пассажиров и водитель (микроавтобуса «Volkswagen» – ред.).

5 пассажиров, а также водитель автомобиля «Зил» были доставлены в медицинский центр Гюмри. По информации, предоставленной медцентром, состояние пострадавших тяжелое или крайне тяжелое.

Принимаются неотложные меры по установлению личности всех пассажиров и выяснению причин ДТП.