Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклу 14-річну дівчину (фото)

З приводу зникнення Анни Щербак до відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління 13 липня, близько 7-ї, звернулася її 46-річна матір.

З її слів Анна пішла з дому 12 липня, близько 16-ї, та до цього часу не повернулася. Є інформація, що дівчинка може перебувати в мікрорайоні Молодіжному.

Прикмети: зріст 160 см, середньої статури, волосся довге русяве, очі карі. Була одягнена в сарафан у смужку біло-салатного кольору та сині капці.

Якщо у вас є додаткові відомості про зниклу, що допоможуть пришвидшити її розшук, просимо повідомити до поліції Кременчука за номерами: (098) 189 99 44 або 102.

Поліція Полтавської області