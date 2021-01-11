В ДТП на Херсонщине погибли два человека

Водитель и один из пассажиров автомобиля «Лада Приора» погибли в ДТП, которое произошло на автодороге Высокополье-Берислав в Херсонской области

Об этом сообщает Depo.Херсон со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

ДТП произошло девятого января, но сообщили о нем только что. Машина ехала с превышением скорости, водитель не справился с управлением, и машина выехала на обочину, где столкнулась с деревом.

На месте погибли 45-летний водитель и 54-летний пассажир. Еще одного 39-летнего пассажира с травмами доставили в больницу. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».