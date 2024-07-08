Поліція Полтавщини з’ясовує обставини загибелі чоловіка у Кременчуці

До Кременчуцького районного управління поліції 8 липня близько 00:30 надійшла інформація від медиків, що в Кременчуці по провулку Квітки Цісик із багатоповерхівки випав чоловік. Поліція з’ясовує обставини події.

Отиравши інформацію, на місце прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького райуправління поліції. За попередньою інформацією, чоловік випав із 4-го поверху багатоквартирного будинку. Медики проводили реанімаційні заходи але, на жаль, від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився місцевий житель 2003 року народження. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Обставини та причини події з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького райуправління поліції)