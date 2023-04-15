Поліція Прикарпаття встановлює місцезнаходження неповнолітньої жительки Печеніжинської тергромади (фото)

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Відділ ювенальної превенції розшукує 14-річну дівчину, яка 13 квітня близько 10 години вийшла з дому та по даний час її місце перебування невідоме.

Зникла- Шпак Катерина Святославівна, 2009 року народження, жителька села Печеніжин, Коломийського району. Прикмети розшукуваної: зріст 160см., худорлявої тілобудови, волосся русяве, середньої довжини.

поліція прикарпаття встановлює місцезнаходження неповнолітньої жительки печеніжинської територіальної громади

Неповнолітня була одягнена в темно-сині джинси, коричневі черевики, рожеву куртку. Дівчина може перебувати в Львові.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які зможуть допомогти встановити місцезнаходження Катерини Шпак або надати іншу корисну інформацію, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0961350454.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини

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