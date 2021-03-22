Поліція розшукує трьох неповнолітніх дівчат (фото)

Роздільнянським районним відділом поліції в Одеській області встановлюється місце знаходження Німас Вікторії Миколаївни, 2006 р.н., Мельник Юлії Заурівни, 2005 р. н., та Глушко Валентини Олегівни, 2005 р. н., які 21 березня, близько 18-ї годин залишили дитячий заклад та до теперішнього часу їх місце знаходження невідоме.

Прикмети Німас Вікторії: зріст 165 см, волосся довге русяве, середньої статури, очі карі.

Була одягнена: у чорну куртку, чорні джинси та чорні кросівки.

Прикмети Мельник Юлії: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся довге русяве, очі карі.

Була одягнена: у сіру куртку, сірі джинси та сірі кросівки.

Прикмети Глушко Валентини: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся довге русяве, очі сіро-зелені.

Була одягнена: у чорно-червону куртку, чорні джинси та чорні кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваних дівчат, просимо повідомити до Роздільнянського районного відділу поліції за номером: (04853) 5-04-42 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області