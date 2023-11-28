Поліцейські продовжують розшукувати зниклого у Рівному неповнолітнього жителя Хмельниччини (фото)

За отриманою інформацією він може перебувати в Львівській або Тернопільській області.

Нагадаємо, 26 листопада, о 17:43 до поліції надійшло повідомлення 34-річної жительки Хмельницької області, що на автовокзалі на вулиці Київській зник її 14-річний син Гавриленко Рамір Юрійович, 05.09.2009 року народження із характерною етнічною ознакою.

Зріст хлопця 168 сантиметрів. Був одягнений в чорну куртку, чорні джинси, сіру шапку з прапором України.

Якщо ви володієте інформацією щодо місця перебування неповнолітнього, негайно повідомте за номером телефону 096 160 98 77, або на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області