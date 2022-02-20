В Україні за минулу добу зафіксовано 17 448 нових випадків COVID-19

За добу 19 лютого в Україні зафіксовано 17 448 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. З них дітей – 1 473, медпрацівників – 142.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також протягом минулої доби:

госпіталізовано – 3 172 особи;

летальних випадків – 152;

одужало – 11 963 особи.

Загалом протягом пандемії в Україні:

захворіло – 4 720 771 особа;

одужало – 3 938 459 осіб;

летальних випадків – 104 518;

проведено ПЛР-тестувань – 19 373 373.

Також протягом 19 лютого 29 528 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.

Першу дозу отримали 8 326 осіб, другу дозу – 13 041 особа, додаткову дозу отримали 93 особи, бустерну дозу – 8 068 осіб.

Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 675 594 особи. З них першу дозу отримали 15 675 592 особи, дві дози отримали 15 114 034 особи, додаткову дозу – 26 432 особи, бустерну – 664 148 особи.

Сумарно протягом вакцинації проведено 31 480 206 щеплень. // Букви