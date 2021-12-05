Поліція розслідує обставини загибелі трьох вінничан

4 грудня до поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що в приватному будинку у Вінниці виявлено мертвими трьох людей. Усі обставини з’ясовуються в межах відкритого кримінального провадження.

Прибувши на місце події, у кімнатах будинку поліцейські виявили без ознак життя 50 – річного господаря та двох його знайомих: 25 – річного чоловіка та 34 – річну жінку.

За попередньою інформацією, загибель вінничан могла наступити у результаті отруєння чадним газом через пічне опалення в помешканні.

Обставини події з’ясовуються в межах відкритого кримінального провадження за ч.2 п.1 ст.115 ККУ Кримінального Кодексу України з відміткою «нещасний випадок».

Відділ комунікації поліції Вінницької області