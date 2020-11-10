Поліція відкрила… і закрила справу про зникнення Кернеса

Поліцейські Харкова відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови.

Джерело: сайт поліції Харківської області

Деталі: Зазначається, що із відповідною заявою до поліції звернувся керівник однієї з громадських організацій. Він зазначив, що з 61-річним чоловіком відсутній зв’язок та його місцезнаходження невідоме.

Дослівно поліція: «9 листопада слідчим Шевченківського відділу поліції відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою «безвісти зниклий» Кримінального кодексу України.

Наразі інформація перевіряється, встановлюються всі обставини події».

UPD: Після виходу новини повідомлення було видалене з сайту поліції.

У МВС «Українській правді» уточнили, що новину було «знято з сайту як некоректну і неактуальну».

Пряма мова заступника директора комунікацій МВС зі ЗМІ Ярослава Тракала: «Поліція внесла відомості в ЄРДР за зверненням громадянина, як того вимагає чинний КПК. І закрила його — за відсутністю складу злочину. Місцезнаходження пана Кернеса відоме».

Передісторія:

Геннадій Кернес не з’являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезений літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку «Шаріте».

Водночас, за даними ЦВК, чинний мер виграв вибори 25 жовтня.

8 листопада його офіційно зареєстрували Харківським міським головою, оскільки він подав електронну заяву.

У міськадміністрації Харкова неодноразово спростовували чутки про смерть Кернеса, які час від часу з’являються в інформпросторі.

Українська правда