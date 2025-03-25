Поліція встановлює місцезнаходження 16-річного жителя міста Ківерці (фото)

Співробітники Луцького районного управління розшукують Колесника Івана Ігоровича, 25 вересня 2008 року народження, жителя м. Ківерці. Підліток 23 березня в обідню пору вийшов з дому та до цього часу не повернувся. Може перебувати в Києві.

ПРИКМЕТИ: зріст близько 165 см, худорлявої тілобудови, волосся чорного кольору коротке.

ОДЯГНЕНИЙ: у штани джинсові сірого кольору, чорну або кольорову куртку.

Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого, повідомити поліцію за номерами телефонів 0509786838, 0502408047 або 102.

Сектор комунікації поліції Волинської області