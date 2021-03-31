Поліція встановлює обставини смертельної аварії в Хмільницькому районі

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31 березня на автодорозі М – 21  між населеними пунктами Корделівка та Калинівка автомобіль  Opel Vectra  з’їхав в кювет. У результаті аварії  загинув  водій легковика. За фактом автопригоди поліцією відкрито кримінальне провадження.

Аварія сталась близько 02.00 години.

За кермом транспортного засобу перебував  31 — річний житель села Корделівка Калинівської територіальної громади.

За попередньо інформацією слідства,  водій іномарки   не впорався з керуванням, внаслідок чого  автомобіль з’їхав у кювет та зіткнувся з  деревом.

Від отриманих травм кермувальник загинув на місці події.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання  до 8 років позбавлення волі.

В межах розслідування цього провадження  слідчі з’ясовують усі обставини та причини автопригоди.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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