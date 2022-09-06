Поліція Житомирщини розшукує безвісно зниклу 16-річну дівчину (фото)

Поліцейські та родина встановлюють місцезнаходження Хіміч Анастасії Олександрівни, 2006 року народження, жительки обласного центру.

31 серпня дівчинка вийшла з дому на прогулянку та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети Анастасії: на вигляд 16 років, зріст близько 160 см, середньої статури, волосся світлого кольору, коротке.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Анастасії Хіміч, повідомте за телефоном (0412) 40-74-75, 063-224-24-77, 093-022-47-28 або «102» чи зверніться до найближчого відділку поліції.

Відділ комунікації поліції Житомирської області