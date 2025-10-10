Поліція Житомирщини розшукує зниклого 12-річного хлопця (фото)

Правоохоронці відділення №2 (м. Чуднів) Житомирського райуправління поліції № 1 встановлюють місцезнаходження Боярчука Романа Андрійовича, 2012 року народження, жителя села Биківки Романівської громади.

9 жовтня близько 14:00 він пішов з дому та до теперішнього часу за місцем проживання не з’являвся. Хлопець вже не вперше зникає та перебуває на обліку ювенальних інспекторів.

Прикмети хлопчика: зріст близько 157 см, худорлявої статури, волосся русяве коротке.

Був одягнений у чорну куртку, сині джинси та сірі кросівки

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця перебування Романа Боярчука, повідомте за телефонами (04139) 2-10-02, (067) 879-74-73 або на спецлінію 102 чи зверніться до найближчого відділку поліції.

Житомирське районне управління поліції №1