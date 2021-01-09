Полуторагодовалый ребенок и его родители погибли при сходе лавины в Норильске

Спасатели извлекли тела полуторагодовалого ребенка и его родителей 38 и 45 лет на месте схода снежной лавины в горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» в Норильске. Из всей семьи выжил только 14-летний подросток, его госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными переломами и сильным обморожением.

По данным прокуратуры Красноярского края, лавина сошла 8 января в 23:17. МЧС сообщало о шести оказавшихся под снегом туристических домах. Поисковые работы, осложняемые погодными условиями, продолжались всю ночь, в них были задействованы 242 человека и 29 единиц техники.

Председатель правления компании, управляющей частной туристической базой комплекса, Игорь Шаталов сообщил, что два человека выбрались из-под лавины самостоятельно. В региональном министерстве здравоохранения отметили, что за медицинской помощью обращался один спасшийся мужчина, но от госпитализации отказался, передает ТАСС.

Следственный комитет сначала возбудил уголовное дело по п. «в» 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). После увеличения числа погибших статью переквалифицировали на более тяжкую — ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следствие установит принадлежность строений, которые оказались под снежной лавиной, и оценит законность их расположения, сообщается на сайте управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. // NEWSru.com