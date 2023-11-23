Поляки заблокували рух вантажівок через ще один пункт пропуску

Блокування руху може тривати з 23 по 26 листопада.

Польські перевізники сьогодні розпочали блокування руху вантажних транспортних перед ще одним, вже четвертим, пунктом пропуску на кордоні з Україною.

Про ускладнення руху вантажного транспорту через “Шегині” попередила Державна прикордонна служба України (ДПСУ). “За наявною інформацією, яку надавали польські прикордонники, сьогодні близько 10.30 на території Польщі, на дорозі перед пунктом пропуску “Медика” (Республіка Польща), суміжному з українським пунктом пропуску “Шегині”, розпочалось блокування руху вантажних транспортних засобів. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що як раніше інформували польські прикордонники, блокування руху може тривати з 23 по 26 листопада.

За даними ДПСУ, на цьому напрямку зараз на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 1400 вантажівок.

Водночас організатори таких дій на території Польщі не планують перешкоджати руху автобусам та легкового транспорту.

Наразі прикордонники України вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі польськими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускатися через кордон.

З 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту у пунктах пропуску “Краківець – Корчова”, “Рава-Руська – Гребенне” та “Ягодин – Дорогуськ”. У зв’язку з чим, станом на ранок сьогодні, на цих напрямках з боку суміжної сторони на в’їзд в Україну очікують 2600 вантажівок, повідомили в ДПСУ.

Ситуація на українсько-польському кордоні

З 6 листопада польські страйкарі заблокували рух вантажного транспорту у напрямку найбільших пунктів пропуску “Ягодин – Дорогуськ”, “Краківець – Корчова” та “Рава-Руська – Гребене”. Ключовою вимогою є повернення до системи дозволів на вантажні перевезення для українських транспортерів.

15 листопада Союз автомобільних перевізників Словаччини також погрожував заблокувати перетин кордону зі словацького боку для українських перевізників.

Словаки розпочали блокування пункту перетину “Вишнє Нємецке” 21 листопада через те, що, як і польські перевізники, не погоджувалися з транспортним безвізом для України. Водночас, опівночі вони пішли на поступки українській стороні й тимчасово зняли блокаду пункту перетину “Вишнє Нємецке”. За інформацією Західного регіонального управління Державної прикордонної служби, цього вдалося досягти завдяки домовленостям із Союзом автомобільних перевізників Словаччини.

В Україні створено штаб допомоги українським водіям, які виявилися заблокованими на кордоні з Польщею, щоб забезпечити людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

До блокади українського кордону польськими перевізниками з вимогою “справедливої конкуренції”, може бути причетна Росія. Вплив Москви також може мати місце у аналогічних діях у Словаччині. Про це пише видання Guildhall, яке провело власне розслідування. // УНІАН