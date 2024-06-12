Злива спричинила колапс на дорогах Києва (фото)
Вулиці перетворились на озера та зафіксовано кілька ДТП.
Так, Патрульна поліція Києва повідомила, що в Оболонському районі на вулиці Юрія Кондратюка на проїжджу частину впала електроопора. Як наслідок рух транспорту перекритий.
Пресслужба Київської міської адміністрації повідомила, що гідрослужби «Київавтодору» ліквідовують підтоплення вулично-дорожньої мережі в посиленому режимі. До ліквідації підтоплень та очистки зливоприймальної системи в місті задіяли 168 працівників та 63 одиниці спецтехніки і спецзасобів
Напередодні Український гідрометеорологічний центр оголосив жовтий рівень небезпеки через прогнозовані сильні зливи та грози 12 червня у північних, Вінницькій та Черкаській областях України. Зокрема вдень у центральних, південних та східних областях прогнозують місцями град та шквали 15-20 м/с.
В Київській області через негоду в ніч на середу станом на ранок було знеструмлено 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій.
Загалом через негоду станом на ранок було знеструмлено 237 населених пунктів: 117 у Київській області, 46 у Чернігівській, 42 у Хмельницькій, 14 Черкаській, 13 у Житомирській, та п’ять у Сумській області. // Дзеркало тижня