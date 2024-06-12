Злива спричинила колапс на дорогах Києва (фото)

Вулиці перетворились на озера та зафіксовано кілька ДТП.

Так, Патрульна поліція Києва повідомила, що в Оболонському районі на вулиці Юрія Кондратюка на проїжджу частину впала електроопора. Як наслідок рух транспорту перекритий.

На проспекті Романа Шухевича через ДТП ускладнений рух транспорту в напрямку Північного мосту.

Також сильні дощі ускладнили рух транспорту на вулицях Андрія Малишка, Олександра Махова, Миколи Василенка, Вадима Гетьмана та Стеценка.

Пресслужба Київської міської адміністрації повідомила, що гідрослужби «Київавтодору» ліквідовують підтоплення вулично-дорожньої мережі в посиленому режимі. До ліквідації підтоплень та очистки зливоприймальної системи в місті задіяли 168 працівників та 63 одиниці спецтехніки і спецзасобів

Напередодні Український гідрометеорологічний центр оголосив жовтий рівень небезпеки через прогнозовані сильні зливи та грози 12 червня у північних, Вінницькій та Черкаській областях України. Зокрема вдень у центральних, південних та східних областях прогнозують місцями град та шквали 15-20 м/с.

В Київській області через негоду в ніч на середу станом на ранок було знеструмлено 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій.

Загалом через негоду станом на ранок було знеструмлено 237 населених пунктів: 117 у Київській області, 46 у Чернігівській, 42 у Хмельницькій, 14 Черкаській, 13 у Житомирській, та п’ять у Сумській області. // Дзеркало тижня