Понад 10 років затягували з оплатою за землю – з товариства стягнуто ₴12,6 млн. фінансових санкцій

Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення суду першої інстанції, яким задоволено позов Київської міської прокуратури до товариства про стягнення до місцевого бюджету понад 12, 6 млн грн.

Установлено, що Київська міська рада у 2009 році продала приватному товариству земельну ділянку на вул. Оранжерейній у Шевченківському районі столиці. Однак повну оплату вартості земельної ділянки товариство здійснило лише у 2021 році.

Враховуючи те, що у порушення умов договору оплата за земельну ділянку надійшла через понад 10 років, столична громада зазнала матеріальних втрат від знецінення коштів внаслідок інфляційних процесів та у зв’язку з користуванням товариством коштами, належними до сплати Київській міській раді.

Загальна сума матеріальних втрат територіальної громади міста становить 12, 6 млн грн.

Зазначимо, що несвоєчасне надходження до місцевого бюджету коштів від продажу земельної ділянки призводить до неможливості належного виконання відповідних бюджетних програм, спрямованих на забезпечення життєдіяльності та нормального розвитку міста.

За вказаних обставин столична прокуратура звернулась до суду з позовом про стягнення з товариства річних відсотків та інфляційних втрат, який судом задоволено.

Не погоджуючись з вказаним рішенням товариство оскаржило його.

Північний апеляційний господарський суд погодився з доводами прокурора та залишив без задоволення апеляційну скаргу товариства, відтак рішення суду першої інстанції набрало законної сили та підлягає виконанню.

Київська міська прокуратура