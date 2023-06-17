У ДТП під Києвом загинула водійка авто, четверо дітей-пасажирів госпіталізовані (фото)

Кермувальниця Cherry виїхала на узбіччя та зіткнулася із деревом.

Вчора, 17 червня, у Броварському районі на Київщині внаслідок ДТП загинула водійка автомобіля, четверо дітей-пасажирів госпіталізовані.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

“Сьогодні біля села Веселинівка 34-річна кермувальниця Cherry виїхала на узбіччя та зіткнулася із деревом. Наслідки трагічні – жінка загинула, четверо пасажирів віком 5, 11, 14 та 15 років госпіталізовані до медичного закладу”, – йдеться в повідомленні.

Глава обласної поліції закликав водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. // LB.ua