На Черниговщине мужчина совершил самосожжение

В Сновском районе Черниговской области местный житель покончил жизнь самоубийством, совершив самосожжение.

Как сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции области, ранее мужчина неоднократно высказывал намерения о суициде.

«В полицию, 4 августа, около 21 часов, поступило сообщение от спасателей о том, что во время тушения пожара в жилом доме в селе Новые Боровичи обнаружено обгоревшее тело хозяина дома, 1979 года рождения. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа», – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что по предварительной версии, мужчина погиб, совершив самоубийство – облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и подпалил.

«Погибший злоупотреблял алкогольными напитками и ранее высказывал намерения о суициде», – уточнили правоохранители.

По факту открыто уголовное производство по статье 115 (убийство, с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины, тело отправлено на экспертизу.