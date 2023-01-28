На кордоні з Угорщиною затримали чергового «трансвестита», який хотів незаконно виїхати

Він і ще два військовозобовʼязаних намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Прикордонники відділу “Вилок” увечері 27 січня затримали біля кордону трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску. Всі вони є військовозобовʼязаними, повідомили в пресслужбі ДПСУ. Незаконно покинути територію країни чоловіки намагалися з метою уникнення мобілізації. “Один із чоловіків намагався вдавати із себе жінку, проте, зрештою зізнався в обмані”, – зазначили прикордонники. На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”, склали протоколи, справи скерували до суду. // LB.ua