Пользователи сообщают о сбоях в работе приложения «Дія»

Приложение “Дія” работает со сбоем.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пользователей.

Сегодня в приложении “Дія” некоторые пользователи столкнулись со сбоем: в них отсутствует возможность проверить наличие штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Сервис сообщает об отсутствующем связи с реестром. При этом у части пользователей сервис работает корректно.

Напомним, масштабный сбой в работе “Дія” произошел 30 апреля.

Тогда в Минцифры объяснили проблемы в работе сервиса тем, что произошел технический сбой хостинг-провайдера DeNovo на платформе G-Cloud. Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации.

После сбоя в мае — в ведомстве объяснили, что причиной могло служить переподключение приложения к обновленному реестру со стороны МВД.