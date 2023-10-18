У Бердичеві під час пожежі загинуло немовля

Published

18 жовтня о 8.17 до поліції надійшло повідомлення про пожежу у квартирі багатоквартирного будинку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Бердичівського райвідділу та фахівці ДСНС.

Попередньо встановлено, що у квартирі знаходилися малолітні діти з господарем квартири, яку родина у нього винаймала. Мати у цей час вийшла до сусідки. Двох старших дітей 2020 та 2022 років народження вдалося врятувати, медики надають їм усю необхідну медичну допомогу.

У Бердичеві в пожежі загинуло немовля: поліція встановлює обставини

На жаль, одномісячний хлопчик загинув. Старша, четверта дитина, 2010 року народження на момент пожежі вдома не була – перебувала у бабусі.

Встановлено, що родина перебуває на обліку соціальних служб.

Нині на місці події працюють рятувальники та поліцейські, триває встановлення причин пожежі.

Бердичівський районний відділ поліції

Like

Tags:

You may also like...