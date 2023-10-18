У Бердичеві під час пожежі загинуло немовля

18 жовтня о 8.17 до поліції надійшло повідомлення про пожежу у квартирі багатоквартирного будинку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Бердичівського райвідділу та фахівці ДСНС.

Попередньо встановлено, що у квартирі знаходилися малолітні діти з господарем квартири, яку родина у нього винаймала. Мати у цей час вийшла до сусідки. Двох старших дітей 2020 та 2022 років народження вдалося врятувати, медики надають їм усю необхідну медичну допомогу.

На жаль, одномісячний хлопчик загинув. Старша, четверта дитина, 2010 року народження на момент пожежі вдома не була – перебувала у бабусі.

Встановлено, що родина перебуває на обліку соціальних служб.

Нині на місці події працюють рятувальники та поліцейські, триває встановлення причин пожежі.

Бердичівський районний відділ поліції