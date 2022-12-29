Помер бразильський «король футболу» Пеле
Пеле був визнаний одним з найвидатніших гравців футболу.
Пеле, бразильський король футболу, який виграв рекордні три Чемпіонати світу зі збірною Бразилії і був найвидатнішим спортсменом минулого століття, пішов з життя. Йому було 82 роки.
Пеле з 2021-го року проходив курс лікування після видалення пухлини товстої кишки. Впродовж минулого місяця він був госпіталізований через велику кількість захворювань.
Його агент Джо Фрага підтвердив факт смерті. Пеле був визнаний одним з найвидатніших гравців футболу. Він своєю грою зачаровував фанатів і осліплював супротивників під час виступів за бразильський клуб “Сантос” і національну збірну Бразилії.
Коли говорять про найкращих гравців футболу, лише Дієго Марадона, Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду згадуються в одному ряді з Пеле.
У 1995-1998 роках Пеле обіймав посаду міністра спорту Бразилії.
Пеле: трофеї футболіста під час кар’єри
Пеле виграв три чемпіонати світу у складі збірної Бразилії. Це було в 1958, 1962 та 1970 роках. Він забив 77 голів за 92 матчі у футболці національної збірної Бразилії.
Також Пеле виграв шість разів чемпіонат Бразилії у складі “Сантоса”. // УНІАН