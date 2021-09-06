Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо

Йому було 88 років.

Французький актор Жан-Поль Бельмондо помер на 89-му році життя.

Про це повідомляють французькі ЗМІ.

Причину смерті не називають.

Бельмондо народився 9 квітня 1933 року. Він дебютував у кіно в 1956 році. Бельмондо грав як в комерційних, так і арт-хаусних стрічках, всього виконав близько 100 ролей. З 2001 по 2008 роки не знімався через наслідки перенесеного інсульту, потім повернувся на майданчик.

У 2015 році Бельмондо заявив про закінчення кінокар’єри, але два місяці по тому повідомив, що передумав і готовий розглянути пропозиції. Бельмондо ставав лауреатом різних кінопремій. У 2016 році він отримав «Золотого лева» за внесок у кінематограф. // LB.ua