Помер перший Президент України Леонід Кравчук
Перший Президент України Леонід Кравчук помер сьогодні, 10 травня, після тривалої хвороби.
Про це Українським Новинам повідомило джерело у родинному колі.
Сьогодні, 10 травня 2022 року, о 17:00 за київським часом після тривалої хвороби пішов з життя Леонід Макарович Кравчук, перший президент незалежної України.
Колектив редакції агентства висловлює щирі співчуття сім’ї Леоніда Макаровича Кравчука у зв’язку з великим горем, що спіткало їх.
Як повідомляли Українські Новини, 29 червня 2021 року перший президент України Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Ради з нагоди Дня Конституції через операцію на серці.
У червні 2021 року стало відомо, що Леонід Кравчук переніс операцію на відкритому серці.
Після оперативного втручання главу ТКГ помістили в реанімацію та підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
Також в червні в ТКГ заявили, що чекатимуть прогнозів лікарів і не збираються міняти главу контактної групи.
У липні в ЗМІ з’явилася інформація, що Леонід Кравчук вже місяць знаходиться в реанімації.
При цьому на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня незалежності у 2021 році президент Володимир Зеленський побажав Леоніду Кравчуку одужання та міцного здоров’я.
10 січня 2022 року Леонід Кравчук відзначив 88-річчя.Tweet