Помер перший Президент України Леонід Кравчук

Перший Президент України Леонід Кравчук помер сьогодні, 10 травня, після тривалої хвороби.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у родинному колі.

Сьогодні, 10 травня 2022 року, о 17:00 за київським часом після тривалої хвороби пішов з життя Леонід Макарович Кравчук, перший президент незалежної України.

Колектив редакції агентства висловлює щирі співчуття сім’ї Леоніда Макаровича Кравчука у зв’язку з великим горем, що спіткало їх.

Як повідомляли Українські Новини, 29 червня 2021 року перший президент України Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Ради з нагоди Дня Конституції через операцію на серці.

У червні 2021 року стало відомо, що Леонід Кравчук переніс операцію на відкритому серці.

Після оперативного втручання главу ТКГ помістили в реанімацію та підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Також в червні в ТКГ заявили, що чекатимуть прогнозів лікарів і не збираються міняти главу контактної групи.

У липні в ЗМІ з’явилася інформація, що Леонід Кравчук вже місяць знаходиться в реанімації.

При цьому на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня незалежності у 2021 році президент Володимир Зеленський побажав Леоніду Кравчуку одужання та міцного здоров’я.

10 січня 2022 року Леонід Кравчук відзначив 88-річчя.