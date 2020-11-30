Попереджено спробу двох громадян РФ влаштуватись до Національної гвардії України

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила двох кандидатів до лав українських військових підрозділів на приховуванні факту подвійного громадянства.

Двоє мешканців Києва, один з яких колишній співробітник МВС, інший – уродженець Росії, намагалися укласти контракт на проходження військової служби в Національній гвардії України. Під час оформлення відповідних документів кандидати свідомо приховали наявність громадянства РФ.

Встановлено, що колишній міліціонер одержав іноземний паспорт під час перебування на тимчасово анексованій території АР Крим. За оперативними даними, чоловік мав зв’язки серед представників окупаційних правоохоронних органів на півострові. Другий ‒ закінчив школу в РФ, отримав російський паспорт, невдовзі переїхав на постійне проживання в нашу країну і став її громадянином.

Наразі перевіряється інформація щодо причетності викритих осіб до діяльності спецслужб РФ.

Служба безпеки України передала отриману інформацію командуванню Національної гвардії для прийняття відповідних рішень.

СБУ