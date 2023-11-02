У Боярці на Київщині чоловік потрапив під потяг

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До Фастівського управління поліції Київщини від чергового по станції надійшло повідомлення про надзвичайну подію на платформі залізниці.

Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський потяг збив чоловіка. Медики доставили його у відділення місцевої лікарні.

у боярці чоловік потрапив під потяг: поліцейські київщини розслідують обставини

Поліція Київщини нагадує: залізничний транспорт – зона підвищеної небезпеки. Будьте обережними на залізничних коліях, особливо у темну пору доби!

Відділ комунікації поліції Київської області

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