У Боярці на Київщині чоловік потрапив під потяг

До Фастівського управління поліції Київщини від чергового по станції надійшло повідомлення про надзвичайну подію на платформі залізниці.

Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський потяг збив чоловіка. Медики доставили його у відділення місцевої лікарні.

Поліція Київщини нагадує: залізничний транспорт – зона підвищеної небезпеки. Будьте обережними на залізничних коліях, особливо у темну пору доби!

Відділ комунікації поліції Київської області