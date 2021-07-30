После прогулки не вернулись домой: в Каменском пропали два несовершеннолетних брата (фото)

Полиция Каменского устанавливает местонахождение двух несовершеннолетних братьев.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

29 июля в 14:00 дети пошли гулять во двор дома №5 на Магнитогорской и до сих пор не вернулись домой.

Горбенко Назар Александрович, 2010 года рождения.

Приметы: русые волосы с длинной челкой на правую сторону, сзади ниже затылка шрам от укуса собаки.

Был одет: серые шорты, серая футболка с принтом, серкая кепка с красными буквами, черные кроссовки с белой подошвой.

Горбенко Тимур Романович, 2013 года рождения.

Приметы: рост 120 см, темные короткие волосы.

Был одет: белые кроссовки с черными полосками, оранжевые шорты, оранжевая футболка.

Если вы что-либо знаете о местонахождении детей, сообщите по номерам: «102», (096) 586- 94- 41, (097) 917- 45- 95.