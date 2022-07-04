Працівник підприємства у Кременчуцькому районі загинув під пресом

Подія сталася 4-го липня, близько 9-00, у місті Глобине, Кременчуцького району. Про травмування чоловіка до поліції повідомили працівники підприємства. За попередніми даними, чоловіка придавило пресом. Він загинув на місці події. Поліція проводить розслідування.

Отримавши повідомлення про смерть чоловіка, 1962 року народження, на місце одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує обставини та причини трагедії.

Наразі слідчим підрозділом поліції, за процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(за інформацією Кременчуцького

районного управління поліції)