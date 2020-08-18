Правительства Украины и Израиля призвали паломников, планирующих принять участие в праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань (Черкасская область).
Соответствующее заявление опубликовано на официальных сайтах правительств.
Фото: kmu.gov.ua
“В этом году эпидемическая ситуация в Украине и Израиле, как и во всем мире, к сожалению, не позволяет традиционно отметить этот праздник. Руководствуясь рекомендациями и предостережениями министерств охраны здоровья Украины и Израиля, настоятельно призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань из-за угрожающей эпидемической ситуации”, – подчеркивается в заявлении.
Что касается тех, кто все-таки решит посетить Умань, в правительствах отмечают, что карантин в Украине распространяется на все публичные мероприятия и должен строго соблюдаться.
“Надеемся на понимание и искренне верим, что в следующем году нам удастся вместе отпраздновать Рош ха-Шана и другие праздники без каких-либо ограничений”, – сказано в заявлении.
Рош ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября. Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.
- Ранее сообщалось, что в сентябре в Украине ожидается массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань – от 5 до 10 тыс. верующих хасидов.
- 17 августа мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, город может выставить блокпосты на въездах.
- Впоследствии стало известно, что Кабинет Министров ввел ограничение на посещение иностранцами Умани во время празднования Рош ха-Шана — еврейского Нового года.
- Сегодня появилась информация, что мэр города Умань Александр Цебрий провел ночь под Офисом президента Владимира Зеленского.