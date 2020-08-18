Правительства Украины и Израиля призвали паломников, планирующих принять участие в праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань (Черкасская область).

Соответствующее заявление опубликовано на официальных сайтах правительств.

“В этом году эпидемическая ситуация в Украине и Израиле, как и во всем мире, к сожалению, не позволяет традиционно отметить этот праздник. Руководствуясь рекомендациями и предостережениями министерств охраны здоровья Украины и Израиля, настоятельно призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань из-за угрожающей эпидемической ситуации”, – подчеркивается в заявлении.

Что касается тех, кто все-таки решит посетить Умань, в правительствах отмечают, что карантин в Украине распространяется на все публичные мероприятия и должен строго соблюдаться.

“Надеемся на понимание и искренне верим, что в следующем году нам удастся вместе отпраздновать Рош ха-Шана и другие праздники без каких-либо ограничений”, – сказано в заявлении.