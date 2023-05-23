Поліція Вінниччини розшукує 14-річного хлопця (фото)

Жмеринським районним відділом поліції встановлюється місце знаходження 14-річного Іллі Долгого. 19 травня близько 8.30 хлопець вийшов з дому с. Будьки Жмеринського району та до цього часу не повернувся.

На момент зникнення був одягнений в чорний светр з надписом Adidas, сині джинси, мав при собі шкільний портфель синього кольору.

Особливі прикмети: зріст 145 см, світлорусий.

Всім, кому відома будь-яка інформація про хлопчика, просимо повідомити за телефонами (068) 513 5641 або 102.

Відділ комунікації поліції Вінницької області