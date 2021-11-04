Правоохоронці Київщини розшукують 13-річну Софію Висіцьку (фото)
Дівчинка вчора, 3 листопада, о 15:30 залишила місце проживання за адресою смт Макарів, вулиця Садова, та наразі її місце знаходження невідоме.
Прикмети: на вигляд 14 років, зріст 150 см, худорлявої статури, волосся пряме, темне, довжиною до плечей, обличчя овальне, очі голубі.
Була одягнена: курточка коричневого кольору, темні джинси, чорні кросівки.
При собі мала рюкзак блакитного кольору.
Шановні громадяни! У разі отримання будь-якої інформації щодо можливого місця перебування дівчини просимо негайно телефонувати на спецлінію «102».
Відділ комунікації поліції Київської областіTweet