Правоохоронці столичного метро притягнули до відповідальності двох зачеперів

Інформацію про подію поліцейські виявили вчора під час моніторингу соцмереж. У одному з телеграм-каналів було опублікувано відео із зображенням хлопця та дівчини, які, ризикуючи своїм життям, їхали між вагонами метро.

Правопорушниками виявились 21-річний місцевий мешканець зі своєю 16-річною подругою, які шукали адреналін у такий небезпечний спосіб.

Поліцейські зняли екстрималів з потягу та склали відносно них адміністративні матеріали за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство. Санкція статті передбачає накладення штрафу, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Крім того, з батьками неповнолітньої інспектори ювенальної превенції управління поліції в метрополітені провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких “розваг” та їх фатальні наслідки.

Поліція вкотре наголошує громадянам не наражати себе на небезпеку, а батькам контролювати дозвілля своїх дітей.

Відділ комунікації поліції Києва