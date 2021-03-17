При пожаре Кропивницком погибла четырехлетняя девочка. Ее 17-летнюю сестру госпитализировали

В Кропивницком во время пожара в жилом доме погиб маленький ребенок. Также пострадала 17-летняя девочка.

Об этом сообщает сайт «Сегодня».

Отмечается, что о возгорании спасателям сообщили в 10:54. Горел частный дом, где живет семья с четырьмя детьми.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело девочки 2016 года рождения. Также пострадала 17-летняя девочка, ее госпитализировали в детскую областную больницу. Ее диагноз пока устанавливается.

Пожар ликвидировали в 13:15. На месте работали 18 спасателей на четырех пожарных авто.