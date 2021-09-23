При пожаре на лодочной станции в столичном Гидропарке погиб человек

В Киеве во время тушения пожара на лодочной станции Гидропарка пожарные обнаружили тело человека.

22 сентября в 16:02 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в Гидропарке на территории лодочной станции, в Днепровском районе столицы. Сообщает Информатор со ссылкой на ГСЧС.

Пожарные установили, что произошло возгорание металлического вагончика. Во время тушения пожара, бойцы обнаружили тело человека.

В 16:36 спасатели локализовали пожар и в 17:05 — ликвидирован.

На месте работали 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 10 человек личного состава. Причину возгорания и обстоятельства смерти человека устанавливают правоохранительные органы.