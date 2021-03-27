При пожаре в Черкасской области погибли женщина и двое детей

В селе Белозерье Черкасского района возник пожар в жилом доме, в результате которого погибли три человека, в том числе двое детей.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

«27 марта в селе Белозерье Черкасского района на улице Богдана Хмельницкого, возник пожар в жилом доме. На место происшествия прибыли спасатели 3-й государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная команда из села Хацки. В результате пожара получили отравление продуктами горения 3 человека: пожилая женщина и 2 ребенка», — сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что после длительных реанимационных мероприятий работниками скорой медицинской помощи, медики констатировали смерть. Погибшими оказались 68-летняя женщина и 2 девочек 2015 и 2017 рождения.

Пожар был ликвидирован на площади 5 м.кв. По предварительным данным, причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.