При пожаре в столичной 16-этажке погиб мужчина

В четверг, 11 ноября, в Деснянском районе по адресу улице Закревского, 69 во время пожара в квартире погиб человек.

В 14:16 на 101 поступило сообщение о пожаре. Сообщает Информатор со ссылкой на ГСЧС. Возгорание произошло в одной из квартир на 16 этаже 16-этажного жилого дома. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара и проведению мероприятий по выпуску дыма из подъезда.

В 14:43 пожар был локализован на площади 15 кв. и в 15:03 – ликвидирован.

В ходе тушения в квартире обнаружили тело мужчины около 40 лет без признаков жизни.

На месте происшествия привлекались 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 16 человек личного состава. Причину и обстоятельства данного события будут устанавливать правоохранители.