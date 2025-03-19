Одеська поліція розшукує зниклого неповнолітнього хлопця (фото)

Відділом поліції № 2 Одеського районного управління поліції N°1 встановлюється місцезнаходження місцевого жителя Самойленка Єгора, 24.07.2008 року народження, який 2 листопада 2024 року перестав виходити на зв’язок із рідними.

Попередньо дитина може перебувати за кордоном.

Прикмети хлопчика: зріст 170 см, сірі очі, довге русяве волосся по плечі, худорлявий.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, просимо повідомити до відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 за номером телефону (048) 779-49-71 або на спецлінію 102.

Головне управління Національної поліції в Одеській області