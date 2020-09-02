В Украине опять антирекорд: 2495 новых случаев коронавируса
За сутки 51 больной с COVID-19 умер, 1015 удалось побороть болезнь.
В Украине установлен новый антирекорд суточного прироста заболеваемости коронавирусной болезнью. За прошедшие сутки, 1 сентября, лабораторно подтверждено 2495 случаев COVID-19. 51 больной с коронавирусом умер, 1015 удалось побороть болезнь.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
С начала пандемии в Украине выявлено 125 798 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 656 летальных.
По состоянию на утро 2 сентября 64 325 человек болеют, 58 817 — выздоровели.
Самый высокий суточный прирост зафиксирован в Киеве (332 случая), Харьковской (302), Львовской (204), Одесской (203) и Тернопольской (201) областях.
Больше всего летальных случаев, связанных с COVID-19, — во Львовской области. За прошедшие сутки там погибли 10 больных с коронавирусом. В Харьковской области зафиксировано 6 смертей от осложнений COVID-19, по пяти в Киеве и Киевской области, четверо пациентов с ковидом умерли на Тернопольщине.
Статистика по областям:
- Винницкая область — 4109 случаев;
- Волынская область — 5589 случаев;
- Днепропетровская область — 2454 случая;
- Донецкая область — 1505 случаев;
- Житомирская область — 3442 случая;
- Закарпатская область — 7697 случаев;
- Запорожская область — 1657 случаев;
- Ивано-Франковская область — 9522 случая;
- Кировоградская область — 826 случаев;
- г. Киев — 13 878 случаев;
- Киевская область — 5842 случая;
- Львовская область — 14 907 случаев;
- Луганская область — 346 случаев;
- Николаевская область — 1320 случаев;
- Одесская область — 7697 случаев;
- Полтавская область — 832 случая;
- Ровенская область — 9396 случаев;
- Сумская область — 1571 случай;
- Тернопольская область — 6395 случаев;
- Харьковская область — 9640 случаев;
- Херсонская область — 424 случая;
- Хмельницкая область — 2630 случаев;
- Черновицкая область — 10 487 случаев;
- Черкасская область — 1642 случая;
- Черниговская область — 1990 случаев.
Предыдущий антирекорд по количеству новых больных коронавирусом в Украине был зафиксирован в субботу, 29 августа. Тогда за сутки зарегистрировали 2481 случай COVID-19, 41 человек умер. // LB.ua