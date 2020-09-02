В Украине опять антирекорд: 2495 новых случаев коронавируса

За сутки 51 больной с COVID-19 умер, 1015 удалось побороть болезнь.

В Украине установлен новый антирекорд суточного прироста заболеваемости коронавирусной болезнью. За прошедшие сутки, 1 сентября, лабораторно подтверждено 2495 случаев COVID-19. 51 больной с коронавирусом умер, 1015 удалось побороть болезнь.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

С начала пандемии в Украине выявлено 125 798 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 656 летальных.

По состоянию на утро 2 сентября 64 325 человек болеют, 58 817 — выздоровели.

Самый высокий суточный прирост зафиксирован в Киеве (332 случая), Харьковской (302), Львовской (204), Одесской (203) и Тернопольской (201) областях.

Больше всего летальных случаев, связанных с COVID-19, — во Львовской области. За прошедшие сутки там погибли 10 больных с коронавирусом. В Харьковской области зафиксировано 6 смертей от осложнений COVID-19, по пяти в Киеве и Киевской области, четверо пациентов с ковидом умерли на Тернопольщине.

Статистика по областям:

Винницкая область — 4109 случаев;

Волынская область — 5589 случаев;

Днепропетровская область — 2454 случая;

Донецкая область — 1505 случаев;

Житомирская область — 3442 случая;

Закарпатская область — 7697 случаев;

Запорожская область — 1657 случаев;

Ивано-Франковская область — 9522 случая;

Кировоградская область — 826 случаев;

г. Киев — 13 878 случаев;

Киевская область — 5842 случая;

Львовская область — 14 907 случаев;

Луганская область — 346 случаев;

Николаевская область — 1320 случаев;

Одесская область — 7697 случаев;

Полтавская область — 832 случая;

Ровенская область — 9396 случаев;

Сумская область — 1571 случай;

Тернопольская область — 6395 случаев;

Харьковская область — 9640 случаев;

Херсонская область — 424 случая;

Хмельницкая область — 2630 случаев;

Черновицкая область — 10 487 случаев;

Черкасская область — 1642 случая;

Черниговская область — 1990 случаев.

Предыдущий антирекорд по количеству новых больных коронавирусом в Украине был зафиксирован в субботу, 29 августа. Тогда за сутки зарегистрировали 2481 случай COVID-19, 41 человек умер. // LB.ua