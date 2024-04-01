У Вінницькій області підлітки впали у гранітний кар’єр. Один з них загинув
Двоє підлітків впали з висоти 10 метрів у недіючому гранітному кар’єрі у Вінницькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Вінницькій області.
Прибувши на місце події рятувальники з’ясували, що один із хлопців зміг самостійно вибратися із пастки. Він був переданий бригаді екстреної медичної допомоги.
На жаль, в результаті падіння другий, 17-річний юнак, від отриманих травм загинув на місці.
Бійці ДСНС, які прибули на виклик, за допомогою човна дісталися до місця трагедії та доправили загиблого хлопчину на берег.