У Вінницькій області підлітки впали у гранітний кар’єр. Один з них загинув

Двоє підлітків впали з висоти 10 метрів у недіючому гранітному кар’єрі у Вінницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Вінницькій області.

Як розповіли у відомстві, близько 18:24 понеділка, 1 квітня, вони отримали повідомлення про те, що в кар’єр впали підлітки. Інцидент трапився за межами села Марʼянівка Гайсинського району на території гранітного кар’єру, що не діє.