При пожаре в винницком офисе погибла 21-летняя девушка

Когда возникло возгорание, в офисном помещении было несколько десятков человек. И не все поняли сразу, что здание пылает.

В результате пожара в трехэтажном офисном центре в Виннице погибла 21-летняя работница одного из офисов. Ее тело обнаружили, когда потушили огонь.

Об этом сообщает ТСН.

«На месте происшествия обнаружили тело молодой женщины, есть факт, что еще одна девушка смогла выбраться через окно, а помещение, в котором была погибшая, было заблокировано, и она оказалась в ловушке», — рассказал представитель ГСЧС в Винницкой области Александр Кутовой.

Сообщается, что не все, кто находился в офисе, сразу понял, что помещение горит. А потом начали в панике выбегать.

«Здесь у всех была паника. Мы услышали проводка воняет, и сразу выбежали, видим «пожарки» едут, и крыша горит», — поделилась одна из работниц офиса Ирина.

Пожар в Виннице: другие подробности

Когда возникло возгорание, в офисном помещении было несколько десятков человек.

Сейчас на месте работает лаборатория, которая должна выяснить, что стало причиной пожара.

Предварительно, загорелся кондиционер, или вентилятор. // УНИАН