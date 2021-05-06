При пожаре в винницком офисе погибла 21-летняя девушка

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Когда возникло возгорание, в офисном помещении было несколько десятков человек. И не все поняли сразу, что здание пылает.

В результате пожара в трехэтажном офисном центре в Виннице погибла 21-летняя работница одного из офисов. Ее тело обнаружили, когда потушили огонь.

В Виннице горел офисный центр / фото facebook.com/mnsvin

В Виннице горел офисный центр / фото facebook.com/mnsvin

Об этом сообщает ТСН.

«На месте происшествия обнаружили тело молодой женщины, есть факт, что еще одна девушка смогла выбраться через окно, а помещение, в котором была погибшая, было заблокировано, и она оказалась в ловушке», — рассказал представитель ГСЧС в Винницкой области Александр Кутовой.

Сообщается, что не все, кто находился в офисе, сразу понял, что помещение горит. А потом начали в панике выбегать.

«Здесь у всех была паника. Мы услышали проводка воняет, и сразу выбежали, видим «пожарки» едут, и крыша горит», — поделилась одна из работниц офиса Ирина.

Пожар в Виннице: другие подробности

Когда возникло возгорание, в офисном помещении было несколько десятков человек.

Сейчас на месте работает лаборатория, которая должна выяснить, что стало причиной пожара.

Предварительно, загорелся кондиционер, или вентилятор. // УНИАН

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